Il reste encore quelques dossards pour la course U Giru de Natale

J-3 avant la célèbre course de Noël à Monaco. U Giru de Natale est un 10 km ouvert à tous, amateurs ou professionnels. Il est encore possible de s’inscrire.

A trois jours de l’événement, 1 300 coureurs disposent de leur dossard. 200 restent disponibles. Les inscriptions en ligne seront closes ce vendredi soir mais les retardataires pourront encore s’inscrire sur le Port Hercule, samedi jusqu’à 16h.

U Giru de Natale est une course ouverte à tous, placée sous le signe de la convivialité. En plus du 10 km réservé aux adultes, deux parcours sont proposés aux enfants. La traditionnelle course de Noël sillonne le circuit du Grand Prix de Formule 1 et offre des points de vue magnifiques sur la Principauté en traversant notamment la Place du Casino et la Place du Palais Princier.

Dans « What’s up? », Bastien Isaia, président de l’association sportive de la Sûreté publique de Monaco nous donne tous les détails.

