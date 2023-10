Inigo Quintero, le phénomène espagnol

Focus aujourd’hui sur INIGO QUINTERO, une star en Espagne qui a aussi conquis le cœur du public international

Avec ce titre SI NO ESTAS, le chanteur a vu sa carrière exploser en Espagne. Une réussite engrangée grâce aux réseaux sociaux. Le morceau est sorti il y a un peu plus d’un an et grâce à son exposition sur Tik Tok il est en train de s’imposer partout dans le monde. Si NO ESTAS est très accrocheur avec un refrain entêtant et un style très épuré. Idéal pour accompagner les vidéos courtes en ligne.

Si NO ESTAS est le 2eme titre le plus écouté chaque jour sur Spotify à l’heure actuelle. Deux autres de ses créations SOBREDOSIS et SERA POR TI ont aussi dépassé le million d’écoutes ! Un artiste donc à surveiller de près.

