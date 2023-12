AD

Soixante ans après la disparition du Prince des poètes, le musée Jean Cocteau – le Bastion, à Menton, retrouve son accrochage historique.

Lorsqu’il s’éteint le 11 octobre 1963, Jean Cocteau laisse une oeuvre considérable par sa richesse et sa diversité. La question de sa postérité et du devenir de son art fut une préoccupation majeure de l’artiste dans ses dernières années.

Alors qu’il termine la décoration de la salle des mariages de Menton, en septembre 1957, le maire Francis Palmero propose à Jean Cocteau de créer son musée dans la ville.

Ensemble, ils visitent le Bastion, fortin du XVIIe siècle situé sur la digue entre le port et la promenade. L’artiste, méditerranéen d’adoption, tombe sous le charme et accepte. Le Bastion sera son musée-testament.

Jean Cocteau participe lui-même à la conception du musée et à sa décoration. Il dessine son mobilier, réalise des mosaïques de galets sur le sol et conçoit la grande tapisserie Judith et Holopherne installée sur le mur de l’entrée.

Il sélectionne également les oeuvres qui seront exposées : pastels multicolores, tapisseries monumentales, céramiques audacieuses, sans oublier la fameuse série des Innamorati.

A l’occasion du soixantième anniversaire de la disparition de Jean Cocteau, le musée-testament de son art renoue avec son accrochage historique.

Sandrine Faraut, attachée principale de conservation du musée Jean Cocteau-le Bastion nous présente l’exposition « Je reste avec vous », à découvrir jusqu’au 17 juin 2024.

« Je reste avec vous », la nouvelle expo du Musée Jean Cocteau Sandrine Faraut

Le musée Jean Cocteau—le Bastion est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, sauf les mardis et le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

Ci-dessus : La Chute des anges (1951), Collection musée Jean Cocteau — collection historique. © ADAGP Paris 2023

En haut de page : Innamorati – La Menteuse (1961), Collection musée Jean Cocteau — collection historique. © ADAGP Paris 2023

