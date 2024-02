AD

Arrivé à l’AS Monaco il y a trois mois, le jeune latéral gauche Kassoum Ouattara se livre pour la première fois à Radio Monaco.

De son arrivée à Monaco comme joker médical pour palier la blessure de Caio Henrique à la mauvaise passe actuelle de l’équipe en passant par ses origines ivoiriennes, le match de Coupe de France à Rouen ou le derby à Nice, Kassoum Ouattara, 19 ans, évoque avec beaucoup de franchise, de fraîcheur et de spontanéité son parcours et analyse l’actualité des Rouge et Blanc.

Retrouvez le podcast de son interview réalisée conjointement avec Monaco Tribune et Actufoot.

play_arrow Kassoum Ouattara : « Caio Henrique est un joueur très inspirant » Kassoum Ouattara

