La cellulite : causes & remèdes naturels

Ce mardi, Charlotte Jacquet décortique la cellulite. Pour rappel, il s’agit d’une accumulation de graisse, d’eau et de toxines sous la peau. Cela forme des nodules qui donnent l’aspect de peau d’orange. Elle est souvent liée à des facteurs génétiques, hormonaux et de style de vie. Son élimination peut être difficile car elle nécessite une approche holistique, en agissant à la fois sur l’aspect esthétique et sur les causes profondes.

Charlotte Jacquet

Comment réduire la cellulite naturellement ?

Premier pilier comme souvent : l’alimentation. Il est important de suivre quelques conseils de base. Ainsi, évitez les aliments transformés et riches en sucre, qui favorisent l’inflammation et l’accumulation de toxines. Privilégiez plutôt les fruits et légumes frais, riches en antioxydants, ainsi que les protéines maigres et les bonnes graisses.

Par ailleurs, plusieurs nutriments jouent un rôle clé dans la lutte contre la cellulite. La vitamine C, les flavonoïdes, les acides gras oméga-3, le magnésium et les antioxydants sont particulièrement importants. En effet, ils aident à renforcer les tissus conjonctifs, à améliorer la circulation sanguine et lymphatique, et à réduire l’inflammation.

Les plantes à la rescousse

Avant d’entrer dans le vif du sujet, petit rappel : demandez toujours l’avis d’un professionnel de santé avant d’utiliser des plantes médicinales.

Plusieurs plantes favorisent une meilleure circulation sanguine et lymphatique en augmentant notamment la résistance de votre réseau capillaire : vigne rouge, petit houx, hamamélis, mélilot, fragon épineux, marron d’inde et noisetier.

D’autres vont augmenter la thermogénèse (production de chaleur dans l’organisme qui va favoriser une augmentation du métabolisme cellulaire et accélérer la perte de graisse) comme les feuilles de thé vert, les graines de Guarana et les feuilles de maté.

Enfin, pour drainer les tissus cutanés, misez sur la sommité fleurie de reine des près, piloselle, feuilles de bouleau, herbe de citronnelle, prêle, feuilles d’orthosiphon, pensée sauvage, fleurs de sureau, bardane.

Vous pouvez boire une tisane thérapeutique en faisant réaliser en herboristerie un mélange de ces trois types de plantes.

l’aromathérapie est aussi une alliée de choix

Charlotte Jacquet vous propose une synergie à base d’huiles essentielles anti-capiton. Il suffit de faire fondre au bain marie 20g de beurre de karité.Laissez refroidir, puis transvasez dans votre pot et ajoutez :

30 gouttes d’huile essentielle de bois de Hô (raffermissant)

30 gouttes d’huile essentielle de palmarosa (désengorge)

30 gouttes d’huile essentielle de Criste Marine (favorise élimination des graisses)

30 gouttes d’huile essentielle de Lemongrass (détox + drainage)

Homogénéisez, puis laissez refroidir votre pot au réfrigérateur. Votre synergie est prête à être appliquer. Appliquez une noix du mélange sur les zones les plus touchées (cuisses, hanches, fesses) en massant en mode palper rouler et en laissant bien pénétrer le mélange. Réalisez ce massage 2 fois par jour matin et soir pendant 3 semaines. Faites une pause d’une semaine et reprenez sur 3 semaines.

Cette synergie ne doit pas être employer pendant la grossesse ou l’allaitement. En cas de doute, demandez l’avis à votre médecin traitant ou pharmacien.

