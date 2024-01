La cueillette des oranges amères bat son plein

AD

Dans les rues de Monaco, la récolte des oranges amères est assurée par les jardiniers de la Direction de l’Aménagement Urbain. Elle dure un mois.

Monaco compte plus de 1 000 agrumes dont près de 600 bigaradiers. Chaque année, de début janvier à début février, les jardiniers de la DAU taillent les différents arbres fruitiers et cueillent les bigarades non traitées qui poussent sur les arbres longeant les différentes rues de la Principauté.

Les oranges amères ainsi récoltées sont en libre-service !

En 2023, 2,33 tonnes de la récolte sur un total d’environ 8,24 tonnes ont été distribuées gracieusement à la population ainsi qu’au Lycée Rainier III pour la confection de confitures ou pâtes de fruits. Le reste est récupéré par la Distillerie de Monaco qui en fait une liqueur 100% bio et Made In Monaco.

Cette année, malgré une sécheresse exceptionnelle au printemps et à l’été dernier, les fruits sont de très bonne qualité, juteux et très parfumés comme nous l’explique Marcello Asplanato, contremaître à la Direction de l’Aménagement Urbain.

