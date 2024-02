AD

Comme chaque lundi écologie et environnement sont en lumière avec la team de My Positive Impact. Cette semaine, Céline Brugioni, décrypte le concept de la dissonance cognitive.

La dissonance cognitive au service de l'engagement écologique ? Céline Brugioni

Qu’est ce que la dissonance cognitive ?

Alors qu’on parle encore et toujours d’éveil écologique et d’engagement, quel est le rôle de cette dissonance ?

C’est un concept issu de la psychologie sociale. On l’évoque quand notre comportement n’est pas cohérent vis-à-vis de nos idées, de nos croyances ou de nos valeurs. Ce qui cause généralement un état psychologique inconfortable. Nous allons alors chercher à limiter ce conflit interne en trouvant des justifications à notre comportement.

Par exemple : nous aspirons à une vie saine et pourtant nous fumons. Pour atténuer cette contradiction, nous pouvons trouver de bonnes raisons pour continuer, soit arrêter complètement.

Le rapport entre la dissonance et l’écologie

Et cette fameuse dissonance cognitive peut jouer un rôle dans notre engagement dans la lutte contre le dérèglement climatique.

On peut imaginer ça comme un débat intérieur entre notre désir de préserver la planète et nos actions quotidiennes qui peuvent parfois aller à l’encontre de cet objectif. Cela ressemble d’ailleurs à de la culpabilité, mais attention ce n’est pas le cas. Pour rappel, la culpabilité est un sentiment émotionnel lié à la perception d’avoir fait quelque chose de mal. Alors que la dissonance cognitive c’est vraiment cette tension liée à la confrontation de nos croyances et de nos comportements contradictoires.

Pour autant, la dissonance cognitive pourrait être un véritable catalyseur pour booster l’action individuelle puis collective par effet de basculement.

Si nous prenons conscience de la contradiction entre la connaissance des problèmes et les actions incompatibles, nous pouvons avoir envie de résoudre cette dissonance en modifiant notre comportement. Cela peut entrainer des changements positifs et donc conduire à un engagement plus fort !

