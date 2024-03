Monaco se mobilise pour la journée des droits des femmes

AD

A l’occasion du 8 mars, coup de projecteur aujourd’hui sur le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, créé en 2018 à Monaco par Ordonnance Souveraine. Il assure diverses missions. En effet, il promeut l’égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences et discriminations dont elles sont victimes. Toutes les précisions de Céline Cottalorda, déléguée interministérielle du Comité.

Journée internationale des droits des femmes Céline Cottalorda

Mobilisation collective en Principauté pour la journée internationale des droits des femmes

Pour la journée de vendredi à Monaco la mobilisation sera collective. Ainsi, tous les acteurs et partenaires engagés pour la cause se rassembleront au coeur de l’espace Léo Ferré pour échanger et rencontrer le public. Des stands, des tables rondes ou encore des conférences rythmeront l’évènement dès 9 heures demain matin. En complément, Mr One Teas a imaginé un arbre à voeux pour permettre à chacun de déposer un message en faveur des droits des femmes. Une journée complète dédiée à la cause des femmes ouverte à tous en accès libre. Enfin, la journée s’achèvera par un spectacle composé de deux concerts et d’un son et lumière. Vous pouvez retrouver le programme complet juste ICI

Notez que vous pourrez retrouver le réseau Entreparents demain à l’espace Léo Ferré.

Trois femmes récompensées lors de la « Semaine de l’engagement au féminin » à Monaco

Le Conseil National a orchestré lundi une cérémonie pour remettre les Trophées « Femmes d’Engament ». Ainsi, trois femmes ont été récompensées. Madame Annie Olivi pour souligner son implication en tant que Présidente de l’Association Monégasque des Handicapés Moteurs qu’elle gère depuis plus de 30 ans. S.E Madame Anne Eastwood a été récompensée pour son engagement professionnel au service de l’Etat. Depuis 2022, elle est Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Monaco en Italie. Enfin, Madame Patricia Husson a été mise en lumière pour l’ensemble des actions humanitaires menées via l’association « Mission Enfance ». Plus de détails à retrouver sur le site du Conseil National.

La journée internationale des droits des femmes c’est demain !

