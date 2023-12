La magie de Noël s’empare de Valbonne

AD

Notre série spéciale se poursuit. Après Biot et Menton, on vous emmène à Valbonne-village pour l’ouverture du Village de Noël.

A Valbonne Sophia-Antipolis, les festivités ont commencé début décembre, notamment dans le quartier de Garbejaïre. Ce jeudi 21 décembre marque l’ouverture du traditionnel marché de Noël sur la Place des Arcades et dans les rues du village (du 21 décembre à 10h au 24 décembre à 16h).

Après l’école (17h-18h30), les enfants ont rendez-vous ce jeudi soir sur le Cours Carnot pour une série d’animations offertes par la municipalité : ateliers créatifs, magie, maquillage et rencontre avec le Père-Noël.

La Pré de l’Hôtel de Ville sera, à partir de 18h, « The place to be » pour assister à la parade lumineuse « l’ours et ses amis » suivie d’un spectacle pyrotechnique.

De spectacle de feu en déambulation musicale en passant par le gala de magie (samedi 23 à 20h30 au Pré des Arts), les événements se succèderont jusqu’à la veillée de Noël et même jusqu’à la fin de l’année pour certains d’entre eux (portes ouvertes au Clos des boulistes et expositions d’artistes).

Karine Chakir, adjointe au maire déléguée à la culture et aux animations nous dévoile dans « What’s up ? » tout le programme des festivités à Valbonne.

