La marque employeur : le facteur clef de compétitivité !

Alors que depuis quelques années le marché de l’emploi a évolué, la concurrence pour attirer de nouveaux talents s’intensifie. Aujourd’hui la marque employeur pourrait bien être un facteur clef de compétitivité pour recruter et fidéliser les meilleurs talents sur le marché de l’emploi. Les explications de Mélanie Vaulerin, la fondatrice de Monaco Care Concept.

La marque employeur : l’atout marketing incontournable

Il s’agit de l’image ou de la réputation dont jouit une entreprise en tant qu’employeur pour booster son attractivité. Elle reflète la manière dont les employés actuels, les candidats potentiels, et le grand public vont percevoir une organisation en tant que lieu de travail.

Cela englobe les avantages et les salaires, mais aussi toute la culture d’entreprise et les opportunités de développement professionnel. Ainsi, une entreprise doit jouir d’une bonne réputation et soigner son image à la fois en interne et en externe.

Les piliers de la marque employeur

Elle repose sur plusieurs stratégies comme l’attractivité des talents. Une entreprise qui sait se démarquer de la concurrence va attirer des candidats de qualité.

On peut aussi citer la réduction des coûts d’embauche. En effet, en attirant spontanément les candidats, l’entreprise peut diminuer de 43% le coût lié à l’embauche. Sans oublier l’engagement et la fidélité des employés. Si les valeurs de l’entreprise sont en adéquation avec celles des employés, ils seront plus productifs, loyaux et satisfaits de leur travail.

Enfin, la marque employeur permet d’améliorer la performance globale. Une entreprise avec une marque employeur forte dispose de salariés plus engagés.

