Aujourd’hui, plongeons dans l’univers de la gastronomie avec un établissement qui surplombe la Méditerranée : La Môme Monte-Carlo

Sur le toit de l’hôtel Port Palace, La Môme Monte-Carlo a été inauguré en mai 2022. Cet établissement monégasque offre une vue à couper le souffle sur le Port Hercule et le Palais Princier.

Les Frères derrière le Groupe La Môme : Ugo et Antoine

Ugo et Antoine, les fondateurs du Groupe La Môme sont originaires de Lyon. Les frères jumeaux ont débuté leur parcours dans le monde de la restauration. Leur passion les a guidés vers les saisons à Saint-Tropez et à Cannes, où ils ont évolué de serveurs à chefs de rang, puis à directeurs de restaurants et de plages privées prestigieuses.

De Cannes à Monaco

En 2015 marque ils ouvrent leur premier restaurant, La Môme, rue Florian à Cannes. Ce lieu offre un accueil et un service irréprochables, une cuisine de qualité, le tout dans une ambiance élégante et décontractée.

En 2017, ils ouvrent le Cocktail Bar en face du restaurant La Môme, puis reprennent la Plage Royale en 2018, rebaptisée La Môme Plage. Puis naît Mido toujours dans la rue Florian. L’année 2022 marque un nouveau tournant avec l’ouverture du Môka à Cannes et de La Môme Monte-Carlo, sur le toit de l’hôtel Port Palace.

Des plats savoureux et raffinés

En cuisine, on retrouve le Benjamin Zannier qui propose une cuisine authentique avec une sélection de plats savoureux comme l’aubergine parmigiana, les Maccheroni truffe et le Risotto aux cèpes et guanciale. Pour le dessert, ils ont un délicieux cookie à partager.

Le Brunch du dimanche

A l’occasion de la fête du Prince, La Môme Monte-Carlo propose ce dimanche un brunch festif. Au programme, ambiance festive, DJ set, chanteurs et danseuses vous accompagneront tout au long de cette journée. Vous allez pouvoir profitez d’une sélection de spécialités méditerranéennes, avec des plats salés et sucrés à volonté.

Rendez-vous au 7 avenue John Fitzgerald Kennedy, sur le toit de l’hôtel Port Palace.

L'équipe