La prétox : une détox avant les fêtes

Alors que les fêtes approchent à vitesse grand V, certains peuvent être tentés de faire un régime restrictif en amont pour compenser les futurs excès. Ce n’est évidemment pas la bonne idée puisque se restreindre drastiquement va créer un syndrome de frustration gustatif et envoyer les mauvais signaux à votre corps. Il est préférable d’opter pour la prétox.

Qu’est ce que c’est une prétox ?

Il est important de bien souligner qu’il ne s’agit en aucun cas d’un remède miracle, mais plutôt d’actions de bon sens ! Ainsi, vous pouvez opter pour une alimentation de type méridionale et retirer toutes les sources d’inflammation (pain blanc, pâtisserie, produits laitiers..)

Une semaine avant les fêtes, Charlotte vous conseille de favoriser les soupes faites maison avec pourquoi pas une assiette de crudités en entrée. L’objectif est de mettre au repos votre système digestif. L’hydratation demeure une clef indispensable. Favorisez l’eau pure et de temps en temps des infusions digestion et détox. On pense notamment au romarin, la gentiane, le bouleau et la camomille romaine.

Après la prétox, les tips pour le jour J

Quand l’heure du réveillon sonnera, vous pouvez tout à fait miser sur l’homéopathie avec par exemple trois granules de Nux Vomica 7CH trois fois dans la journée. Respirer ou prendre une goutte d’huile essentielle de menthe poivrée sous la langue est aussi indiqué pour donner un coup de fouet (déconseillé aux femmes enceintes). On peut aussi citer le gingembre frais et râpé à ajouter sur n’importe quel plat. Il favorise la digestion et le transit intestinal en améliorant l’absorption des nutriments par l’organisme. Vous pouvez consommer de la papaye 30 minutes avant le début du repas afin d’activer les enzymes pour une meilleure digestion !

Enfin, le lendemain, si vous avez quand même trop mangé et que vous avez du mal à digérer, vous pouvez diluer une cuillère à soupe de bicarbonate dans un verre d’eau. Autre astuce la fameuse bouillotte bien chaude pour venir décongestionner le foie. L’important est d’écouter votre corps et de mettre son digestif au repos ! Par exemple, la badiane ou l’anis étoilé aident à éliminer les ballonnements. Plongez 4 étoiles dans 25 cl d’eau bouillante et faites infuser 10 minutes. En cas de crampes abdominales pensez aux graines de fenouil : faites infuser une cuillère à café pendant une dizaine de minutes.

Puis dernière astuce : le cocktail de Jarvis pour libérer votre organisme. Mélangez 2 cuillères à café de vinaigre de cidre non pasteurisé et biologique avec 2 cuillères à café de miel non pasteurisé dans un verre d’eau (250 ml). Bien mélanger et boire avant chaque repas pendant quelques jours !

