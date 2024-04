La révolution solaire : votre date incontournable !

AD

En astrologie notre jour de naissance correspond à la révolution solaire. C’est le moment où le soleil atteint le point où il se trouvait au moment de notre arrivée sur Terre. C’est très fort énergétiquement pour chaque personne.

La révolution solaire : un cap majeur

La révolution solaire en détail

On marque la révolution solaire non pas avec l’heure de naissance, mais selon la position précise du soleil. Evidemment, d’une année à l’autre il y a une légère différence, jusqu’à 24 heures maximum. En astrologie, les 12 jours qui précèdent notre anniversaire et les 12 jours suivants sont cruciaux.

Les jours qui précèdent notre naissance permettent de réaliser une introspection. C’est la période idéale pour faire le point sur votre année. Par ailleurs, comme c’est la fin d’un cycle, on ressent très souvent une baisse d’énergie lorsqu’on approche de la date de notre révolution solaire. C’est tout à fait normal. Les forces reviennent quand le soleil rejoint le point où il se trouvait lors de notre naissance. Il nous font donc 12 jours pour entrer dans notre nouvelle année et démarrer ce cycle avec plus d’énergie.

Peut-on se préparer pour sa révolution solaire ?

Ici il s’agit d’étudier les maisons. En effet, quand on étudie un thème astral, toutes les planètes sont positionnées dans un signe et dans une maison. Cette dernière nous indique les circonstances dans lesquelles telle ou telle planète exploite au mieux son potentiel. Par exemple, si dans votre carte astrale votre soleil se trouve dans la maison 2, le sujets de ressources sera prépondérant au fil de votre vie.

Une fois que nous sommes nés, les planètes, elles, poursuivent leur trajectoire. Chaque année le soleil et toutes les planètes se positionnent donc dans des maisons différentes. C’est ce qui permet d’analyser les tendances les plus fortes d’une année sur l’autre.

