La série Monk de retour

Le revival 90/2000 se confirmE dans tous les domaines : MONK, l’un des symboles télé des années 2000 va faire son come back pour une ultime enquête !

play_arrow MONK BE CURIOUS

L’inoubliable Monk, l’un des symboles de la télé des années 2000, revient pour sa toute dernière enquête 14 ans après l’arrêt de la série. Le téléfilm baptisé : Mr Monk’s Last Case : a Monk Movie sera disponible le 8 décembre prochain sur le service de streaming Peacok.

L’anti-héros, incarné par Tony Shalhoub, a envahi les écrans français sur TF1 en 2003. Je vous rappelle un peu le pitch de l’époque :

Adrian Monk était inspecteur de police à San Francisco. Après la mort tragique de sa femme dans l’explosion d’une voiture, il n’a plus été capable de sortir de chez lui et a développé de multiples phobies, manies et troubles compulsifs.

Pour son retour, la fiction américaine lancera Monk dans une vaste investigation qui implique sa belle fille Molly en plein préparatif de son mariage.

Alors MONK version 2023 devrait refléter l’évolution du monde, un monde qui a bien changé depuis l’arrêt de la série.

Pour l’heure aucune date de diffusion en France n’a été rendue public, seul RDV le 8 décembre sur le service de streaming PEACOK.

L'équipe