La sève de bouleau : l’alliée de la détoxification

AD

AD

Le printemps approche et c’est la saison parfaite pour se lancer dans une détoxification. A condition, bien sûr, d’être accompagné(e) et d’avoir eu l’aval d’un professionnel de santé. Ce mardi, Charlotte Jacquet, propose d’étudier les bienfaits de la sève de bouleau pour aider l’organisme à se purifier.

play_arrow Les bienfaits de la sève de bouleau Charlotte Jacquet

Détox et médecine chinoise

Pour rappel, la détoxification est un processus naturel d’élimination des toxines accumulées dans notre organisme. Le foie assure le bon déroulé de cette mission de façon constante. En effet, il filtre et neutralise les substances toxiques présentes dans notre environnement et préserve l’équilibre interne du corps. Grâce à des processus enzymatiques complexes, le foie transforme les composés nocifs en substances solubles. Ensuite, elles sont éliminées par les reins et les intestins.

Au printemps, selon la médecine chinoise, c’est le moment idéal pour se concentrer sur la purification du foie et de la vésicule biliaire. Selon ses préceptes, le printemps est associé à l’élément bois et c’est une saison considérée comme une période de renouveau et de croissance !

La sève de bouleau : le coup de pouce détox

La sève de bouleau a des propriétés dépuratives et reminéralisantes. Elle est donc capable de soutenir le foie dans son processus de nettoyage. En médecine chinoise, elle serait considérée d’ailleurs comme une alliée précieuse pour harmoniser l’énergie du foie au printemps. La sève est récoltée chaque année, de mars à avril, dans nos régions.

C’est un véritable cocktail nutritionnel. Elle est riche en minéraux, oligo-éléments, antioxydants et contient 17 acides aminés différents. Un partenaire de choix donc pour lutter contre le stress oxydatif, renforcer les os, et soutenir la digestion. Concernant la détoxification, la sève va participer au drainage des émonctoires en éliminant les toxines et déchets accumulés.

La cure de sève de bouleau en détail

Il est recommandé de réaliser une cure de trois à quatre semaines. La sève se conserve au frais entre quatre et six degrés pour retarder au maximum la fermentation. Si son goût évolue avec le temps, il est possible d’ajouter un peu de citron. Enfin, il suffit de la boire à jeun avant le petit-déjeuner entre 150 et 250 ml.

En revanche, attention, il existe des contre-indications. En effet, la sève de bouleau est déconseillée pour les personnes allergiques aux dérivés salicylés. Idem pour celles souffrant de pathologies rénales/hépatiques ou qui prennent des traitements spécifiques. Elle est interdite aux femmes enceintes et/ou allaitantes.

Renseignez-vous toujours auprès d’un professionnel de santé avant de démarrer une cure !

L'équipe