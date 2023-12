AD

Sur le Port Hercule, la Brasserie de Monaco produit 100 000 litres de bière par an dont la star du mois de décembre : la bière de Noël.

La Brasserie de Monaco est l’une des enseignes emblématiques du port Hercule. La bière qu’elle produit est la seule à être réellement made in Monaco.

C’est dans le fond de la salle, derrière le bar, que Valentin Kuhn et Maxence Vallat élaborent la Blonde, la Blanche, l’Ambrée et la star du mois de décembre : la bière de Noël. « C’est une bière brune aux arômes réconfortants qui font penser à Noël comme les châtaignes, le caramel et le café » explique Valentin.

Ici les différents breuvages sont confectionnés selon « la loi de la pureté allemande », un décret qui régit depuis 500 ans en Bavière les ingrédients autorisés pour le brassage d’une bière allemande : eau, malt d’orge, houblon et levures.

On les déguste en terrasse ou au pied des cuves de brassage dans un décor design mariant inox et bois brut. Pour les accompagner, la Brasserie de Monaco propose également une restauration faite maison.

play_arrow La traditionnelle bière de Noël arrive à la Brasserie de Monaco Valentin Kuhn

L'équipe

