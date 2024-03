AD

Enédis a enfin réussi à rétablir l’électricité chez les habitants de Roubion. Depuis dimanche, une centaine de foyers étaient privés de courant ; un coup dur pour cette petite station de la Tinée qui se réjouissait du retour de la neige.

Si la station d’Isola 2000 a enregistré un niveau de fréquentation record le mercredi 6 mars 2024, toutes les stations de la vallée de la Tinée ne peuvent pas en dire autant. À plus basse altitude, à Roubion, une semaine très compliquée est sur le point de s’achever. Hier soir, l’ensemble des habitants a retrouvé l’électricité après plusieurs jours de black-out. « Il y a eu un nouveau problème pendant la nuit sur un groupe électrogène mais c’est réparé. Tous les abonnés ont du courant et deux petites remontées mécaniques fonctionnent en front de neige (…) La vie a repris » , nous confie aujourd’hui le Maire de Roubion, Philip Bruno.

Enedis reste en veille

L’heure est donc au soulagement, mais sans euphorie. En effet, les services municipaux et les équipes d’Enedis restent sur le qui-vive. Il faut éviter que le réseau ne saute à nouveau, au risque de plonger encore une fois les habitants dans le noir, le froid et l’isolement. En effet, la panne électrique survenue dimanche a privé une centaine de foyers, pendant cinq jours, de chauffage, de lumière, de téléphone et de connexion Internet. Pour le Maire de Roubion, la priorité était donc de sortir ses administrés de cette situation. « Le plus difficile ces derniers jours, ça a été de pouvoir communiquer » , explique Philip Bruno.

play_arrow « La vie a repris » dans le village de Roubion Philip Bruno, maire de Roubion

« Une douche froide«

Désormais, l’élu local espère faire revenir les amateurs de ski et de snow-board à Roubion – Les Buisses. Alors qu’elle avait quasiment renoncé à ouvrir son domaine skiable cette saison, la petite station de la Tinée avait eu l’heureuse surprise, la semaine dernière, de profiter des premières chutes de neige. Malheureusement, celles survenues dimanche ont été si massives qu’elles ont paralysé le village et éloigné les visiteurs. « C’est la douche froide pour tout le monde, on avait une ouverture tardive, on a l’impression d’avoir une fermeture précoce » , résume Philip Bruno.

Pour l’instant, le télésiège reste à l’arrêt mais il pourrait redémarrer à partir de samedi. La station de Roubion pourrait alors profiter d’un week-end d’activité à plein régime. Toutefois, il n’est pas exclu que la nouvelle perturbation attendue sur les Alpes du Sud et la Côte d’Azur complique la situation.

