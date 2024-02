La ville de Grasse Célèbre le Nouvel An Chinois

AD

AD

Ce samedi 2 mars la ville de Grasse, célébrera le Nouvel An chinois, placé sous le signe du dragon de bois.

Pour sa deuxième édition, cet événement promet une immersion totale dans les traditions et les festivités qui caractérisent cette période de renouveau et d’espoir.

Grâce à un partenariat renanimationsouvelé avec l’association pour le développement et le rayonnement de la culture de l’Asie du Sud-Est, Grasse s’apprête à offrir aux visiteurs une journée exceptionnelle, riche en découvertes. De la Thaïlande au Vietnam, en passant par le Laos et le Cambodge, les cultures de l’Asie du Sud-Est seront à l’honneur.

Au Programme : Une Journée de Festivités

Les festivités débuteront dès 10h, plongeant les visiteurs au cœur des traditions du Nouvel An chinois. Les ateliers créatifs, ouverts à tous, permettront de s’initier aux arts asiatiques, tandis que les foodtrucks proposeront des saveurs asiatiques.

À 11h, ne manquez pas la cérémonie des bracelets porte-bonheur où chacun repartira après la bénédiction avec son nouveau porte-bonheur. Ce sera aussi le départ du défilé des enfants en habits traditionnels.

L’après-midi, à 14h, un second défilé se tiendra en présence de Jérôme Viaud, le Maire de Grasse. Le départ du cortège se fera au niveau du cours Honoré Cresp en direction du jeu de ballon et de la place aux airs.

Vous allez pouvoir admirer le corso décoré en l’honneur du Nouvel An chinois, il y aura entre autres deux dragons mais également des danseurs.

La journée sera marquée par la musique et les danses chinoise, laotienne et indonésienne.

Un Rendez-Vous Culturel Incontournable

L’événement se tiendra dans le centre historique de Grasse, plus précisément au niveau du cours Honoré Cresp, transformé pour l’occasion. Cette journée permet de célébrer ensemble la richesse et la diversité culturelle de l’Asie du Sud-Est.

Grasse confirme une fois de plus son ouverture sur le monde faisant de cette célébration du Nouvel An chinois un moment de partage et de découverte à ne pas manquer.

L'équipe