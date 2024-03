L’ambassadrice de Monaco en France reçue par Emmanuel Macron

AD

La nouvelle ambassadrice de Monaco en France, Valérie Bruell-Melchior, a remis ses lettres de créance au Président Emmanuel Macron.

Le Gouvernement princier nous a transmis la photo officielle hier. La nouvelle ambassadrice de Monaco en France a été reçue au Palais de l’Elysée, le jeudi 29 février. Ainsi, Valérie Bruell-Melchior a présenté ses lettres de créance au Président de la République, Emmanuel Macron. Formée aux relations internationales au sein de l’Université Columbia, cette diplomate a passé une grande partie de sa carrière au sein de la mission permanente de Monaco au siège des Nations-Unies, à New-York. SAS le Prince Albert II l’a nommée au poste d’ambassadeur de la Principauté à Paris en octobre dernier, en remplacement de Christophe Steiner, nommé directeur du Cabinet Princier.

Un entretien privé

Lors de la cérémonie officielle, la nouvelle ambassadrice donc eu un entretien privé avec Emmanuel Macron. Valérie Bruell-Melchior a promis de poursuivre l’excellence des relations entre la Principauté et la France. Le Chef de l’État français a, pour sa part, réitéré les liens d’amitié forts qui le lient au Souverain. De plus, il a exprimé la reconnaissance qu’il témoigne au Prince Albert II. En effet, Emmanuel Macron salue l’engagement du Prince Souverain dans « les causes qui unissent Monaco et la France, face aux défis sécuritaires, climatiques et environnementaux » .

