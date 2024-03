AD

Sa voix résonne à chaque match de l’AS Monaco à domicile. Depuis deux saisons, Laurent Niéloux est le speaker du stade Louis II.

Grand amateur de football, amoureux de l’AS Monaco FC, Laurent Niéloux n’a pas besoin de forcer sa nature pour encourager les Rouge et Blanc et enflammer le public à chaque but de Wissam Ben Yedder et les siens. « C’est la passion qui parle » nous confie celui qui partage désormais le micro avec Pierre Cellario, le speaker « historique » de l’ASM.

Pour Laurent Niéloux, l’aventure commence lors d’un open training au stade Louis II. Ce jour-là, les speakers habituels ne sont pas disponibles pour animer l’événement. Habitué à mettre le feu sur la glace du hockey, ce Parisien d’origine, sudiste d’adoption, est alors contacté par le club de foot monégasque. L’essai est concluant.

Le scénario se répète à la reprise du championnat 2022-2023. Ainsi, Laurent vit son baptême du feu à l’occasion d’un match de Ligue 1 contre le RC Lens. Mais c’est un « Monaco-PSG » qu’il cite lorsqu’on lui demande son meilleur souvenir de speaker au Louis II.

play_arrow Laurent Niéloux est la nouvelle voix de l’AS Monaco au Louis II Laurent Niéloux, le speaker de l'ASM FC

