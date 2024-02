AD

Ce n’est un secret pour personne : l’arrivée d’un bébé est source de multiples perturbations dans le couple. Manque de temps, organisation chamboulée, fatigue qui s’accumule : autant d’éléments inhérents le fameux baby clash. Le réseau « entreparents » propose de réfléchir et d’échanger autour de cette thématique avec le Docteur en psychologie Nicolas Delrue.

Le baby clash : passage obligatoire ? Nicolas Delrue x Entreparents

Le baby clash : de « couple amoureux » à « couple parents »

Il ne faut pas le confondre avec le baby blues, voire de la dépression post-partum qui touchent les mamans. Le baby clash c’est le nom donné aux conflits et aux tensions qui naissent dans le couple juste après la naissance d’un bébé. Généralement, il dure entre quelques semaines voire plusieurs mois. C’est un phénomène très répandu puisqu’il touche environ 60% des jeunes parents. Et parfois, il peut mener jusqu’à la séparation. D’où l’importance de mettre des mots sur ces turbulences, d’en comprendre les causes et de trouver des solutions.

La naissance du baby clash

Quand le couple amoureux embrasse le statut de couple parents il éprouve trois désordres majeurs.

D’abord, le bouleversement hormonal qui impacte à la fois les mères et les pères. Puis, le bouleversement émotionnel, puisque l’arrivée d’un bambin fait souvent remonter des émotions personnelles qui engendrent l’apparition de conflits. La naissance ravive des blessures d’enfance que l’on pensait peut-être résolues ou enfouies. On se heurte aussi parfois à l’image rêvée de son partenaire qui n’est plus à la hauteur de ce que l’on espérait.

Enfin, le bouleversement organisationnel avec parfois une répartition des tâches déséquilibrée.

En combinant ces trois facteurs, les besoins individuels de chacun ne sont plus remplis. Du coup, s’occuper de « l’autre » n’est vraiment pas une priorité ! Chacun est à bout de ce qu’il peut donner et de ce fait, la moindre étincelle met le feu aux poudres !

Il est tout à fait possible d’amoindrir l’impact du baby clash en s’y préparant en amont via des ateliers dédiés à la parentalité. Ou encore grâce à des accompagnements psychologiques. L’objectif pour les futurs parents est de se projeter en couple dans leur nouvelle vie avec leur bébé à venir. C’est le moment d’explorer des registres de vie quotidienne concrets comme la répartition des nuits, mais aussi de communiquer ses ressentis, ses peurs ou ses inquiétudes.

Comment surmonter le baby clash ?

A partir d’une bonne mallette à outils on peut traverser cette période plus sereinement. On mise sur le dialogue, les actions organisationnelles, la diminution de la charge mentale et l’anticipation.

Le baby clash engendre en effet des problèmes de communication dans le couple. Il peut être nécessaire de rétablir cette communication par une consultation de couple avec un psychologue. Se faire aider par un tiers permet de remettre le dialogue au cœur de la relation et c’est la clef pour améliorer la situation.

Ensuite, il faut travailler sur les actions concrètes basées sur les besoins physiologiques. Pourquoi ne pas envisager un coup de pouce pour les nuits pendant quelques temps ? Ou bien programmer des moments à deux pour renouer avec la complicité ?

Troisième outil : la diminution de la charge mentale. Pour éviter la surcharge et les tensions il est nécessaire que le couple puisse réfléchir aux priorités. Les partenaires doivent comprendre qu’il est impossible de tout faire et que cela n’est pas grave. Y réfléchir à deux et en parler place le duo au même niveau d’informations pour éviter les reproches.

Enfin, quatrième outil, planifier et anticiper. Souvent, le couple se sent débordé. Or, en réalité, il y a de nombreuses choses qui peuvent être anticipées pour faciliter le quotidien et éviter le stress.

La combinaison de ces actions permet de sortir de la situation de crise et d’éviter in fine les séparations.

Le réseau Entreparents organisera un « Let’s Talk, Baby Clash » au Conscientia 6 Quai Antoine 1er à Monaco le lundi 19 Février de 18h30 à 20h30 . Toutes les informations sont disponibles sur l’application mobile et le compte Instagram E ntreparents !

