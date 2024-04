Le brossage à sec : idéal pour la détox printannière

AD

Ce mardi Charlotte Jacquet, naturopathe, revient sur les bienfaits du brossage à sec. Cette technique est très efficace pour exfolier la peau en douceur. Elle aide à éliminer les cellules mortes et à stimuler la circulation sanguine et lymphatique. Pour rappel, la lymphe est un liquide essentiel à notre système immunitaire et à l’élimination des déchets de notre corps. C’est pourquoi le brossage à sec favorise une meilleure élimination des toxines in fine.

play_arrow Le brossage à sec : la routine bien-être Charlotte Jacquet

Quelle brosse choisir et comment s’en servir ?

Vous pouvez investir dans une brosse à poils naturels, généralement en fibres végétales, pour masser délicatement la peau avant ou pendant la douche. Commencez par les pieds puis remontez progressivement vers le haut du corps. Pensez à effectuer des mouvements circulaires en veillant à ne pas exercer trop de pression. Pensez à bien éviter les zones sensibles ou irritées.

Evidemment ce n’est pas une technique magique. Il faut la combiner à de bonnes pratiques au quotidien. Ainsi, misez sur une alimentation saine et équilibrée, riche en fruits, légumes et aliments détoxifiants pour soutenir le processus naturel de détoxification de l’organisme. Enfin, n’oubliez pas de rester hydratés en buvant suffisamment d’eau tout au long de la journée.

Le printemps : la saison du renouveau !

Le printemps est traditionnellement considéré comme la saison du renouveau et de la purification. Après les mois d’hiver, où notre corps a tendance à accumuler des toxines, le brossage à sec peut être un outil précieux pour soutenir notre système de détoxification naturel. En stimulant la circulation lymphatique, le brossage à sec peut aider à éliminer les toxines accumulées, à réduire les gonflements et les rétentions d’eau. Cela favorise aussi un teint plus lumineux et une énergie accrue.

Les contre-indications au brossage à sec

Bien que cette technique soit bénéfique pour la plupart des personnes, elle est déconseillée sur une peau irritée ou enflammée. Par ailleurs, si vous souffrez de certaines affections de la peau avec de l’eczéma ou du psoriasis, demandez un avis médical avant de commencer cette pratique.

