Le Château de Théoule, nouveau joyau de l’hôtellerie

Le Château de Théoule, édifié en 1630, a été transformé en hôtel de luxe. Après trois ans de travaux, il accueille ses premiers clients.

Le Château de Théoule a traversé les époques et connu plusieurs vies. Il fut d’abord une savonnerie alimentée par les oliveraies de la région. Il fut ensuite la maison particulière d’un lord écossais, notamment, avant de se muer, plus tard, en résidence de vacances pour les agents d’EDF.

En ce printemps 2024, le Château rouvre ses portes comme hôtel de luxe dans un écrin naturel exceptionnel, au coeur de l’Estérel. Cette première propriété du groupe Millésime sur la Côte d’azur compte 44 chambres et suites.

Dès ses premiers pas dans l’enceinte, le visiteur succombe au charme de la bâtisse historique avec ses tourelles. On y retrouve les suites et 13 chambres spacieuses. Toutes portent un nom de fragrance lié à son passé.

La décoration a été pensée dans les moindres détails. Marie-Christine Mecoen, la directrice artistique de Millésime a conservé des éléments historiques du château pour raconter son histoire à travers les parquets, les boiseries ou les encadrements de portes.

Un restaurant gastronomique et une plage privée

Le restaurant gastronomique « Mareluna », lui, se trouve dans « La Villa ». Ce bâtiment blanc d’allure moderne a été refait à neuf avec des matériaux nobles qui lui offre une ambiance Art Déco des années 30. La Villa, tournée vers la piscine extérieure et la baie de Cannes, est également composée de 21 chambres. Le second restaurant est situé sur la plage privée du Château, « La Plage Blanche ».

Quatre bars et un espace bien-être complètent cette offre digne d’un rêve éveillé. Le Spa Éc(h)o, niché au cœur du Château, est associé aux marques My Blend et KOS PARIS. Il propose massages, soins et un espace détente. Un sauna, un hammam, un bain à remous et deux bains nordiques sont également disponibles.

Stéphanie Carpentier, la directrice commerciale du Château de Théoule nous fait découvrir ce nouveau joyau de l’Hôtellerie.

