Le Défilé Spectaculaire de Jacquemus à la Fondation Maegh

Ce lundi 29 janvier, la scène de la mode a été témoin d’un événement exceptionnel, le défilé de Jacquemus à la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence. Cet événement a été l’occasion pour les invités de découvrir les dernières créations de Simon Porte Jacquemus dans un cadre idyllique.

Les Sculptures d’Alberto Giacometti : Le Thème du Défilé Jacquemus

L’emplacement choisi pour le défilé était tout aussi artistique que la collection elle-même, mettant en vedette des sculptures en hommage à l’œuvre remarquable du sculpteur et peintre Alberto Giacometti. C’est dans ce cadre magnifique que les mannequins les plus en vogue ont défilé, portant les créations de Jacquemus.

Les Mannequins en Vogue : Gigi Hadid, Emily Ratajkowski et Plus Encore

Parmi les mannequins qui ont illuminé le catwalk, Gigi Hadid a ouvert le spectacle avec élégance, suivie par Emily Ratajkowski, Mona Tougaard et la néerlandaise Imaan Hammam, qui avait déjà fait sensation lors du précédent défilé Jacquemus. Une apparition remarquée fut celle de Deva Cassel, la fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel, apportant une touche d’élégance franco-italienne à l’événement.

Des Invités de Marque

En ce qui concerne les célébrités présentes, le défilé a attiré une liste impressionnante. L’acteur Arón Piper, connu pour son rôle dans la série à succès « Elite » sur Netflix, a fait le déplacement. La créatrice de mode américaine et directrice artistique, Jenna Lyons, ainsi que la légendaire Julia Roberts, ont également marqué leur présence. Julia Roberts été aperçue souriante devant l’hôtel le Negresco en compagnie de l’ancien rédacteur en chef de British Vogue, Edward Enninful.

Une surprise spéciale a été réservée aux fans de « Sex and the City » avec la présence de Kristin Davis, qui a revêtu son célèbre personnage pour le teaser du défilé. Elle était assise au premier rang aux côtés de la magnifique Kylie Jenner, accompagnée de sa fille Stormy, toutes deux vêtues de robes rouges au col montant drapé, démontrant une coordination mère-fille parfaite.

La star des réseaux sociaux, Lena Mahfouf, également connue sous le nom de Lena Situations, était présente aux côtés de son compagnon Seb la Fritte.

Le défilé Jacquemus à la Fondation Maeght a été bien plus qu’un simple événement de mode. C’était une fusion remarquable d’art et de style, attirant des personnalités du monde entier pour célébrer la créativité et l’innovation de l’un des designers les plus influents de notre époque.

