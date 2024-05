AD

AD

L’apnéiste Pierre Frolla a réalisé, en marge du Grand Prix, une plongée exceptionnelle, au profit de la Fondation Princesse Charlène.

Nom de code : Opération Poséidon. Objectif de la mission : sensibiliser le public à la sécurité aquatique et lutter contre les noyades. Une cause défendue par la Fondation Princesse Charlène pour laquelle Pierre Frolla a mouillé le maillot. Mercredi dernier, le plongeur monégasque est allé chercher au fond de l’eau le drapeau à damier de la course préalablement immergé au large du Musée océanographique.

A son retour à la surface, Pierre Frolla a invité S.A.S. La Princesse Charlène à signer l’étendard. Les pilotes de Formule 1, ainsi que S.A.S. Le Prince Albert II, apposeront également leur signature. Le précieux emblème sera ensuite remis à la Fondation Princesse Charlène pour être mis aux enchères pour la bonne cause.

« Symboliquement, sortir le drapeau à damier et l’agiter comme si c’était la fin d’une course mais en réalité la fin des morts par noyade, c’était quelque chose de très fort ».

play_arrow Le drapeau à damier du Grand Prix sorti de l’eau par Pierre Frolla Pierre Frolla, opération Poséidon

L'équipe