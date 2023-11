Le Grand bal des princes et des princesses à Monaco

Le Grand bal des Princes et Princesses fait son retour en Principauté le 4 novembre 2023 sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II.

Créé par la chanteuse d’opéra et ambassadrice de l’Unicef Délia Noble, ce Grand Bal international se déroulera à l’Hotel de Paris Samedi 4 novembre 2023.

Depuis près de 10 ans Delia Noble s’est donné pour objectif de préserver les échanges culturels, économiques et touristiques entre Monaco et Venise.

C’est un événement féerique et élégant qui vous plongera dans une atmosphère princière loin du quotidien.

La soirée commencera par le lancer de drapeau sur la Place du Casino. Les invités seront ensuite conviés à se rendre dans la Salle Empire de l’Hôtel de Paris, Place du Casino pour le bal d’ouverture de l’Orchestre.

Le meilleur ouvrier de France, Philippe Joannes proposera un dîner raffiné durant lequel se déroulera un magnifique spectacle où sera présent le chanteur franco-italien Riccardo Cocciante.

Une partie des fonds récoltés lors de ce gala sera destinée à la Fondation Princesse Grace.

Pour participez à cette événement féerique contactez Noble Monte-Carlo au +33 6 07 93 45 75

