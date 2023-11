Le Grassois Théo Pourchaire champion du monde de F2

AD

AD

Comme Charles Leclerc en 2017, le pilote grassois Théo Pourchaire devient champion du monde de Formule 2. Il est le premier Français depuis Pierre Gasly en GP2 Series, en 2016, à s’imposer dans l’antichambre de la F1.

On ne se lasse pas de voir des Azuréens briller dans les sports mécaniques. Théo Pourchaire rejoint ainsi le Panthéon des gloires made in Côte d’Azur au sein de l’élite mondiale. En effet, le Grassois a obtenu le titre de champion du monde de Formule 2 hier lors du dernier Grand-Prix de la saison à Abu Dhabi.

En larmes aux moment de passer la ligne d’arrivée, Théo Pourchaire a chaleureusement remercié son équipe, ART Grand-Prix. L’écurie française fondée par Frédéric Vasseur et Nicolas Todt devient elle même championne des constructeurs. Arrivé cinquième de la course principale sur le circuit de Yas Marina, le sympathique Maralpin a obtenu son sacre grâce à son avance de 25 points en amont du rendez-vous.

Son seul rival, Fréférik Vesti (Prema) a eu beau monter sur la troisième marche du podium, cela n’a pas suffi. À 20 ans, Théo Pourchaire devient donc le premier Français à dominer l’antichambre de la F1 depuis le sacre de Pierre Gasly en 2016 en GP2 Series. Il est, en outre, le premier tricolore à triompher à ce niveau de compétition depuis son baptême officiel sous le nom Formule 2 FIA en 2017 au début de l’ère Liberty Media. Cette année-là, un proche voisin du Grassois soulevait le trophée: un certain Charles Leclerc.

En F1, Charles Leclerc à fond

Pour sa part, le Monégasque a tout donné en F1 pour tenter d’offrir la deuxième place du classement des constructeurs à Ferrari, derrière Red Bull. Malheureusement, malgré sa deuxième place sur le podium de Yas Marina derrière Max Verstappen, c’est Mercedes qui a pris la place de vice-champion. De son côté, Carlos Sainz a vécu un deuxième week-end synonyme de casse et de difficultés. L’Espagnol de Ferrari n’a pas pu entrer dans les points. Quant à Max Verstappen, il ajoute à son troisième titre de champion du monde une 19e victoire en 22 courses cette saison. Une domination écrasante à la sauce hollandaise. Au classement final des pilotes pour la saison, Charles Leclerc prend la cinquième place derrière Fernando Alonso. Les Français d’Alpine Pierre Gasly et Esteban Ocon sont respectivement 11e et 12e.

Johann Zarco P2 à Valence

Enfin, en Moto GP, on peut se réjouir de la deuxième place de Johann Zarco (Ducati-Pramac) au grand-prix de Valence. Certes, le Cannois a célébré la fin de la saison depuis la troisième marche du podium hier. Toutefois, après les réjouissances, les commissaires ont décidé d’imposer une pénalité de trois secondes à Fabio di Giannantonio (Ducati-Gresini) pour une pression pneumatique trop basse. Résultat: Johann Zarco passe de P3 à P2 sur la grille d’arrivée. Le nom du Cannois se retrouve juste en-dessous de celui de Francesco « Pecco » Bagnaia (Ducati), vainqueur à Valence et désormais double-champion du monde consécutif de Moto GP.

Quant au champion 2021, Fabio Quartararo, fiévreux, il n’aura pas pu faire mieux qu’une 11e place. Victime d’une faible performance cette année sur sa M1 Yamaha, le Niçois espère renouer avec le succès la saison prochaine. Il termine la saison 2023 à la dixième place du classement des pilotes, à cinq longueurs de son compatriote et camarade azuréen, Johann Zarco.

L'équipe

AD