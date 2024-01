Le Grimaldi Forum flirte avec ses résultats de 2019

AD

Après avoir retrouvé 90% du chiffre d’affaires de 2019, les équipes du Grimaldi Forum espèrent combler la différence en 2024. À l’image de l’expo William Turner prévue pendant l’été, de nombreux événements auront lieu jusqu’en décembre avant un début d’année 2025 sur des chapeaux de roue avec la fin du chantier Mareterra. Sylvie Biancheri, directeur-général du Grimaldi Forum, est l’invitée du Club Radio Monaco. Elle répond à Nathalie Michet.

En 2023, le Grimaldi Forum a atteint 21,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit 90% de celui de 2019, l’année de référence d’avant Covid. L’exposition estivale consacrée à Claude Monet a attiré un nombre record de visiteurs et celle consacrée à William Turner, autre superstar de la peinture, devrait également faire des étincelles l’été prochain.

Outre les grands rendez-vous habituels comme Top Marques et le Festival Télé de Monte-Carlo, le centre de congrès de la Principauté propose une programmation culturelle et artistique tous publics. Parmi les affiches de l’année: Pierre de Maere, Louane, Zucchero, la comédie musicale Mamma Mia ou encore les one man shows de Manu Payet, Booder et Pablo Mira. Si la dynamique 2023 se poursuit, Sylvie Biancheri, directeur-général du Grimaldi Forum, espère que l’année en cours permettra de retrouver le même niveau de chiffre d’affaires qu’en 2019, soit 24 millions d’euros.

Ensuite, une montée en puissance se profile pour 2025. En effet, après 10 ans de travaux, le Grimaldi Forum accusera réception en décembre de sa nouvelle extension. Avec la fin du chantier Mareterra, l’établissement va augmenter sa surface d’exposition intérieure de 6000 m2. De plus, il disposera de 2000 m2 à l’extérieur. De quoi organiser davantage d’événements, y compris en simultané, à condition que les capacités d’hébergement suivent le rythme. Selon Sylvie Biancheri, cette nouvelle surface permettra aussi de proposer aux clients des formats d’exposition plus ambitieux.

Sans attendre 2024, le Grimaldi Forum prévoit davantage de surface le 16 février prochain pour le deuxième forum Monaco pour l’Emploi. Cette fois, le rendez-vous se tiendra dans l’espace Diaghilev. Lors de la première édition en septembre 2023, l’espace Indigo s’était révélé beaucoup trop exigu pour accueillir ses 3600 visiteurs.

