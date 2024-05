Le MGP Live Fanzone, l’autre façon de vivre le Grand Prix

AD

Le MGP Live Fanzone fait du Grand Prix de Monaco une fête populaire, accessible à tous. Rendez-vous sur la Place d’Armes.

Le MGP Live Fanzone de l’Automobile Club de Monaco est accessible au public du jeudi 23 mai au dimanche 26 mai inclus de 9 heures à 21 heures. L’entrée est libre et toutes les animations sont gratuites !

Vous y trouvez notamment les simulateurs F1 SIM Racing et Red Bull, un Pit Stop Challenge Red Bull, un casque géant, des jeux de tests de réaction « Batak », un stand selfie, la boutique officielle de l’ACM ainsi que plusieurs stands de merchandising F1.

Tous les jours, F1 SIM Racing et Red Bull offrent des lots prestigieux au public. Vous repartirez peut-être avec des produits signés par les pilotes ou des tickets pour la barge Red Bull. On nous promet pleins d’autres surprises !

Un grand écran permet de suivre les essais, les qualifications ainsi que toutes les courses en direct.

Tous les pilotes passent par la fanzone

Anciens pilotes, pilotes actuels de F2 et de F1 et teams managers se succéderont sur la scène du MGP Live. Leurs interviews auront lieu durant trois jours : jeudi, vendredi et samedi.

Un show Radio Monaco

Côté musique, Radio Monaco mettra l’ambiance avec le mix DJ de DJ Pampa et Chris S le vendredi soir dès 18 heures. La chanteuse Emily Johnson se produira avec des invités surprises lors de deux concerts le samedi après la séance de qualifications F1 et le dimanche juste après la course de Formule 1.

Dans « What’s up? », Karolin Jacobson de l’ACM nous dit tout sur le MGP Live Fanzone du Grand Prix de Monaco.

