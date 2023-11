Le restaurant Renée à Nice

Renée, le nouveau restaurant sur la Promenade des Anglais à Nice avec une vue imprenable sur la Méditerranée

Situé à proximité du Palais de la Méditerranée, Renée offre un cadre élégant et une vue imprenable sur la mer depuis sa terrasse couverte. À l’intérieur, la décoration s’inspire du charme d’une brasserie parisienne, avec des tables en bois brut, des chaises de bistrot, de grands lustres et des éléments de décoration soigneusement sélectionnés, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et conviviale.

L’établissement possède également un espace plus discret, idéal pour des dîners romantiques ou simplement pour déguster un verre dans un cadre plus intime.

Une Carte Gourmande qui Évolue avec les Saisons

La carte de Renée change au rythme des saisons et selon les produits à disposition chez les producteurs locaux.

Aux commandes de la cuisine, la talentueuse cheffe ukrainienne Eleonora Baranova propose une cuisine méditerranéenne et italienne, teintée de sa propre touche créative. Parmi les plats proposés, vous retrouvez les pâtes à la truffe, un risotto maison, un tartare de bœuf, et une préparation de poulpe accompagnée de tomates savoureuses.

La cheffe Eleonora Baranova a remporté l’équivalent de Top Chef en Ukraine, ce qui témoigne de son talent et de sa passion pour l’art culinaire.

Des Cocktails Primés

En accompagnement de cette cuisine raffinée, le restaurant Renée propose une sélection de cocktails créations, certains ayant même remporté des prix prestigieux lors du « The World Class Ukraine 2022 ».

Le restaurant Renée se situe au 19 Promenade des Anglais à Nice. Il est ouvert du mardi au dimanche, aussi bien pour le déjeuner que pour le dîner.

L'équipe