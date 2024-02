Le Roi Luke et la Reine Marilyn stars du Carnaval de Nice

AD

L’édition 2024 du Carnaval de Nice, prévue du 17 février au 3 mars, rend hommage à la pop culture. Dans ce cadre, la Ville de Nice a dévoilé son couple royal: Luke Skywalker et Marilyn Monroe. Boom !

L’un se bat pour le Bien dans la saga Star Wars, l’autre est une icône du cinéma hollywoodien. Or, leurs univers parallèles se rencontreront du 17 février au 3 mars entre la Promenade des Anglais et la Place Massena. En effet, Luke Skywalker et Marilyn Monroe seront le Roi et la Reine du Carnaval de Nice 2024. La Mairie a annoncé ce choix jeudi 1er février lors de la présentation du programme de cette 139e édition.

Madonna, Mario et Barbie

Cette année, le carnaval mettra à l’honneur toutes les facettes de la pop culture. Ainsi, le public retrouvera des personnages et des décors emblématiques tout droit venus du grand et du petit écran, des jeux vidéo, de la BD, de la littérature et des arts. Mario Bros, Betty Boop, Harry Potter, Ken et Barbie, Madonna et Michael Jackson participeront notamment au spectacle. De plus, des références à des événements médiatiques ayant marqué l’ère de la culture mondialisée se glisseront certainement dans les corsos. Comme le veut l’ADN du Carnaval de Nice, la mise en scène puisera allègrement dans l’humour et les couleurs vives.

Cette année, le défilé d’ouverture aura lieu le 17 février à 14h30 et les festivités de clôture se tiendront les 2 et 3 mars. Le soir du samedi 3 mars, à 22h45, pendant le feu d’artifice, le Roi Luke partira en fumée sur une barge positionnée en face du Quai des Etats-Unis et de la plage de l’Opéra. Le lendemain, les ultimes réjouissances commenceront à 10h avec des animations musicales, un défilé de pointus mais aussi le grand retour du bain de Carnaval. Il faudra alors venir déguisé pour se jeter à l’eau ! Plouf !

22 000 spectateurs par corso

Tout au long de cette édition 2024 le public pourra assister à 14 corsos et 5 batailles des fleurs. Contrairement à l’an dernier, la Mairie a décide réinstaller la tribune de la Promenade des Anglais. Selon l’équipe municipale, cela permettra d’augmenter la jauge de spectateurs: 22 000 au lieu de 18 000. En 2023, environ 200 000 personnes avaient répondu présentes pour le Carnaval de Nice. Selon Christian Estrosi, le Maire de la ville, l’édition 2024 devrait dépasser ce bilan.

