Le royaume des jouets à New-York au Rockefeller Center

Plongeons dans l’univers du jouet en explorant l’un des magasins les plus emblématiques de New York : le FAO Schwarz.

Fondé en 1870 par l’entrepreneur allemand Frederick August Otto Schwarz, le FAO Schwarz a débuté son histoire sur Broadway, entre la 8ème et la 9ème rue, avant de prendre ses quartiers définitifs sur la 5ème Avenue. En 2018, la légendaire boutique a élu domicile au cœur du Rockefeller Center, au 30 Rockefeller Plaza.

Bien plus qu’un simple magasin de jouets

C’est une expérience immersive. En pénétrant dans cette boutique, vous serez accueillis par une variété infinie de jouets, présentés avec passion par des vendeurs. Pour les amateurs de la célèbre poupée Barbie, un étage entier est dédié à son univers.

Créez Votre Propre Chef-d’œuvre

Le FAO Schwarz est surtout reconnu pour ses somptueuses peluches de qualité exceptionnelle. Le magasin propose un atelier où vous pouvez donner vie à votre peluche personnalisée. Imaginez un ours ou un animal fantastique, choisissez les matériaux, et assistez à sa confection sous vos yeux.

Personnalisation de Jouets

Un stand de personnalisation vous permet même de donner une touche unique à votre voiture télécommandée. Vous pouvez choisir la forme, la couleur, et même les roues pour créer un jouet qui vous ressemble.

Une Visite Incontournable à New York

Que vous soyez déjà à New York ou que vous planifiez votre voyage, ne manquez pas cette expérience inoubliable. Le FAO Schwarz, en plus d’offrir une sélection de jouets exceptionnelle, est également un endroit magnifique à visiter, particulièrement en cette période festive.

Le FAO Schwarz se trouve au rez-de-chaussée du Top of the Rock, à proximité de la Rockefeller Plaza, à deux pas de la patinoire et du majestueux sapin de Noël.

L'équipe

