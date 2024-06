Le stress en cascade affecte notre immunité

AD

Le stress chronique est devenu un phénomène omniprésent dans notre société moderne. Il se manifeste de différentes façons et peut avoir des répercussions profondes sur notre santé physique et mentale. Imaginez-le comme le premier domino d’une cascade : une fois qu’il tombe, il déclenche une série de réactions en chaîne qui affectent notre organisme de multiples façons. Il est capable aussi d’affecter notre immunité.

Les facteurs qui contribuent au stress

La complexité croissante de nos vies modernes participe grandement à la naissance du stress. Dans notre ère de surstimulation, nos émotions sont constamment sollicitées par une série d’événements qui peuvent déclencher des réactions excessives. Sans oublier les pressions psychologiques omniprésentes dans notre quotidien moderne. Les exigences au travail, la compétition incessante, les longs trajets domicile-travail et même les événements nationaux ou internationaux exercent une pression significative sur notre esprit, créant ainsi un terrain propice au stress chronique.

Par ailleurs, nos habitudes de vie sont aussi en cause. Nous sommes de plus en plus sédentaires.

Enfin, les agressions biologiques telles que les infections virales et les agressions oxydatives comme les radiations et les ondes électromagnétiques, peuvent déclencher des réponses de stress dans notre corps. Elles souvent imperceptibles à notre conscience.

Notre immunité en jeu

Lorsqu’on est confrontés à une situation stressante, notre organisme réagit en libérant des hormones telles que l’adrénaline et le cortisol. Elles sont conçues pour nous aider à faire face à des menaces immédiates en nous donnant un regain d’énergie et en augmentant notre vigilance. Cependant, lorsque le stress devient chronique, ces réponses hormonales peuvent devenir nuisibles à long terme.

Le stress chronique peut affaiblir notre système immunitaire en augmentant les niveaux de cortisol dans notre corps. Lorsqu’il est libéré en excès, il peut supprimer temporairement le fonctionnement du système immunitaire. Il nous rend ainsi plus vulnérables aux infections et aux maladies. Cela crée un cercle vicieux où le stress affaiblit notre système immunitaire, nous rendant encore plus susceptibles de ressentir du stress.

