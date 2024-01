AD

L’AS Monaco FC a pris une résolution originale en ce début d’année. A compter de 2024, tous les bébés nés au CHPG de parents monégasques ou résidents recevront un kit de naissance aux couleurs du club.

Une fille : Michèle. Un garçon : Eden. Ils sont les premiers bébés de l’année 2024 à Monaco, n’ont que quelques jours d’existence, mais un destin de supporter tout tracé. Il faut dire que l’AS Monaco FC a envoyé une délégation au service maternité du Centre Hospitalier Princesse Grace pour leur souhaiter la bienvenue et féliciter les parents.

Ainsi, Bouba, la mascotte des Rouge et Blanc et Yann Lienard, troisième gardien de l’effectif professionnel, ont remis aux nouveaux-nés un kit de naissance comprenant une peluche Bouba, un body aux couleurs de l’ASM et une carte de félicitations.

play_arrow Les bébés du CHPG aux couleurs de l’AS Monaco FC Yann Lienard

Coïncidence, le papa du petit Eden n’est autre que Ferxel, le speaker de l’AS Monaco Basket à la salle Gaston-Médecin. (Photo ci-dessus : Ferxel aux côtés de son épouse et de son fils Eden est entouré de la mascotte Bouba et du footballeur Yann Lienard).

play_arrow Les bébés du CHPG aux couleurs de l’AS Monaco FC Ferxel

Désormais, tous les nouveaux-nés au CHPG de parents monégasques ou résidents de la Principauté se verront remettre un kit de naissance AS Monaco. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la relation entretenue de longue date entre le club et le CHPG.

Les deux partenaires mènent des actions conjointes régulièrement à l’image des opérations de don du sang ou de l’inauguration au printemps dernier du nouveau service d’urgence de l’hôpital en présence de S.A.S. le Prince Albert II et Dmitry Rybolovlev, président de l’AS Monaco FC qui a financé les travaux.

L'équipe

