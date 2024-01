Les bonnes adresses pour une délicieuse galette des rois

AD

L’épiphanie est une période gourmande où la tradition de la galette des rois est célébrée avec enthousiasme. Nous avons sélectionné deux adresses incontournables à Nice et à Grasse pour déguster une galette aussi délicieuse qu’originale.

La Fabrik des Garçons à Nice

Notre première recommandation se tourne vers La Fabrik des Garçons, une pâtisserie niçoise réputée pour ses créations exquises. Nichée au 5 rue Niepce à Nice, cet établissement propose des galettes des rois, allant de la brioche aux fruits à la galette briochée au Nutella, sans oublier la brioche praliné chocolat. Elles sont disponibles tout le mois de janvier, que ce soit en portion individuelle dans l’un de leurs coffee shops ou en formats de 4, 6 ou 8 personnes directement à la pâtisserie.

Pâtisserie Jérôme De Oliveira à Grasse

Pour ceux qui se trouvent du côté de Grasse, la pâtisserie du chef Jérôme De Oliveira s’impose comme une référence incontournable. Vainqueur du Trophée Pierre Hermé et du Mondial des Arts Sucrés, Jérôme De Oliveira est reconnu comme l’un des pâtissiers les plus talentueux de sa génération. À l’occasion de l’épiphanie, le chef propose trois galettes différentes, dont la délicieuse galette caramel nougatine. Cette création gourmande est à retrouver sur son site officiel, jeromedeoliveira.com, pour une expérience sucrée exceptionnelle. Laissez-vous séduire par la créativité et le savoir-faire de ce chef d’exception.

Les deux pâtisseries vous promettent des créations gourmandes et originales pour célébrer l’épiphanie comme il se doit.

