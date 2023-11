Les Elles des Jeux : De l’exclusion des sportives à la parité

AD

« Les Elles des Jeux », la nouvelle exposition du Musée National du Sport, permet de mesurer le chemin parcouru par les femmes en plus de 130 ans.

Lorsque le baron Pierre de Coubertin restaure les Jeux Olympiques, ce dernier reste fidèle à la tradition antique. Nous sommes en 1896 et pour les premiers JO de l’ère moderne, les femmes ne sont pas les bienvenues.

L’an prochain, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront les premiers jeux paritaires. Entre les deux, une lutte de 130 ans. Les sportives ont mis des décennies à acquérir, peu à peu, la place qui leur revient dans le sport et plus particulièrement dans le mouvement olympique.

Sur plus de 500 m2, l’exposition Les Elles des Jeux raconte cette évolution tant sportive que sociétale. Dans une scénographie immersive et interactive, le visiteur évolue sur un parcours divisé en six parties découpées à la fois de manière chronologique et thématique.

Thomas Fanari, responsable communication du Musée National du Sport nous donne les clés de cette exposition Les Elles des Jeux.

Informations pratiques

Le Musée National du Sport (Stade Allianz Riviera de Nice) est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h et du lundi au dimanche de 10h à 18h en juin, juillet et août.

Plein tarif : 1 exposition 6 euros, exposition permanente + temporaire : 8 euros

Tarif réduit : 3/4 euros

L'équipe

