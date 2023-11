Les étapes clefs pour une détox réussie !

Le mardi la naturopathie est à l’honneur avec Charlotte Jacquet. Elle avait déjà abordé la détox automnale, et aujourd’hui elle vous donne des clefs essentielles à connaître avant de se lancer.

Pour rappel, la détox est contre-indiquée chez la femme enceinte et allaitante. Si vous souffrez d’une pathologie et/ou que vous prenez un traitement médical, demandez toujours au préalable l’avis de votre médecin !

Entamer une détox en automne : pourquoi ?

Il faut savoir que l’automne est une saison de transition dans la médecine chinoise et la naturopathie. C’est une période où notre organisme a besoin de s’adapter aux changements de température, de luminosité et de disponibilité des aliments. La détox d’automne va soutenir nos organes internes, en particulier les poumons et le gros intestin. Sa mission : éliminer les toxines accumulées pendant les mois précédents et préparer notre corps pour l’hiver. Par ailleurs, en médecine chinoise, l’automne est caractérisé par le mouvement vers l’intérieur et la descente de l’énergie. En effet, c’est le bon moment pour éliminer des éléments inutiles et renforcer notre système immunitaire.

Qu’est-ce qu’on met dans nos assiettes ?

Pour une détox d’automne réussie, il est essentiel de privilégier des aliments de saison, locaux et biologiques. Les légumes racines tels que les carottes, les betteraves et les navets, ainsi que les fruits comme les pommes et les poires sont riches en fibres et en antioxydants. Les graines et les noix sont aussi bénéfiques pour soutenir l’énergie du gros intestin. Il est important de favoriser une alimentation légère, facile à digérer et à base d’aliments cuits. Ainsi, il est recommandé d’éviter les excès d’aliments froids ou crus. En plus de l’alimentation, il est important de prendre en compte d’autres aspects de notre mode de vie. L’exercice modéré, la pratique de techniques de relaxation comme le yoga ou la méditation, ainsi que l’optimisation du sommeil sont des éléments clés.

Sans oublier une bonne hydratation !

Quels sont les signaux à observer ?

Notre corps est notre meilleur ami. Il nous envoie régulièrement des signaux indiquant un déséquilibre. A nous de les interpréter correctement. Avant d’entamer une détox automnale, voici quelques signes à observer.

Si votre émonctoire pulmonaire est engorgé, vous pouvez noter plusieurs désagréments. Par exemple le nez bouché, un excès de rhinites ou d’éternuements. Un besoin assez fort de se racler la gorge, de tousse ou d’expectorer.

Côté intestins on notera chez les sujets fragilisés, des ballonnements, les rougeurs de l’aile du nez apparente ou encore des plis naso-géniens marqués.

Vous pouvez donc miser sur la phytothérapie pour vous aider. Pour les poumons, Charlotte Jacquet conseille la guimauve, l’eucalyptus ou encore la réglisse, le serpolet et le thym. Pour le gros intestin, cap sur la bourdaine, la mauve, la rhubarbe ou encore le globulaire.

Après le drainage, place à la reminéralisation

C’est une étape indispensable de la détox. Après le drainage, il faut absolument penser à se recharger derrière avec les bons éléments. Ainsi, vous pouvez tout à fait consommer des infusions de feuilles d’orties séchées. Il suffit de faire bouillir trois cuillères à soupe de plantes dans 500 ml d’eau, jusqu’à ce que le liquide devienne vert clair. Retirez du feu et filtrez avant consommation.

Le Kombucha est également excellent ! Grâce à ses vertus probiotiques il réensemence votre flore intestinale. Vous pouvez boire un à deux verres par jour, en commençant de manière progressive le temps que votre organisme s’habitue.

Renseignez-vous toujours auprès d’un professionnel de santé !

