Les Glaces Artisanales de Rossi à Monaco

AD

AD

Vous cherchez des glaces artisanales à Monaco ? Découvrez Rossi – La Botega del Gelato, une véritable institution gourmande depuis 2017. Situé au 57 rue Grimaldi, ce glacier familial est réputé pour ses créations glacées de haute qualité, élaborées avec des ingrédients naturels et locaux.

Une Histoire Familiale et Artisanale

Fondée par Claudio et Sonia Rossi, La Botega del Gelato est le fruit d’une passion familiale pour les glaces. Leurs enfants, Arianna et Alessandro, participent activement à la production quotidienne, perpétuant ainsi la tradition familiale. Elena, membre dévouée de l’équipe depuis six ans, incarne également les valeurs de qualité et de service personnalisé chères à l’établissement.

Des Glaces d’Exception à Monaco

Les glaces artisanales de Rossi se distinguent par leur engagement envers la qualité, la fraîcheur et le naturel. Fabriquées chaque matin, elles ne possèdent pas d’additifs, ni de conservateurs. Les parfums varient selon les saisons, garantissant des saveurs authentiques et fraîches. La Botega del Gelato privilégie les ingrédients locaux et bio, s’approvisionnant auprès de fournisseurs partageant leurs valeurs écologiques et éthiques.

Une Expérience Gourmande Unique

Chez Rossi, l’innovation est au cœur de la création. Le glacier propose régulièrement de nouvelles saveurs et des combinaisons inédites, adaptées aux saisons et aux événements de la Principauté. Chaque visite permet de découvrir des glaces uniques et spéciales.

Visitez Rossi La Botega del Gelato

Située au cœur de Monaco, au 57 rue Grimaldi, ce glacier vous accueille tous les jours à partir de 10h. Que vous soyez un Monégasque, un habitant de la Côte d’Azur, ou un touriste de passage, une visite chez Rossi est incontournable pour des glaces artisanales qui allient qualité, fraîcheur et innovation dans un cadre chaleureux et convivial.

L'équipe