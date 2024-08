AD

AD

Construit au XIVe siècle et rénové de façon flamboyante en 1918, le Château de la Napoule abrite de sublimes jardins. Ce coin de verdure mandolocien nous tend les bras, au bord de la Méditerranée et de l’Estérel. C’est le Carnet de l’été de Nathalie Michet.

play_arrow Le Château de la Napoule, un jardin d’art et d’amour Carnet de l'été - Nathalie Michet

Si vous aimez les châteaux et les contes de fée, répondez à l’appel de cette escapade à Mandelieu. À deux pas du massif de l’Estérel, dont il porte les couleurs, et au bord de la Méditerranée, le Château de la Napoule semble presque irréel. Si la bâtisse d’origine nous vient du Moyen-Âge, son agrandissement et ses jardins datent, eux, de 1918. On les doit au New-Yorkais Henry Clews Junior et à son épouse Marie. Quand ils acquièrent les lieux, ce couple d’artistes follement amoureux voit les choses en grand. De fait, Henry et Marie Clews décident de mettre leur fortune au service de leur imagination et de leur créativité.

Un univers fantastique

Mathilde France, adjointe de direction du Château de la Napoule, nous fait faire le tour du propriétaire. « Il reste deux tours du château fort d’origine, construit à la fin du XIVe siècle par les Comtes de Villeneuve-Tourrettes. Ensuite, au XXe siècle, les Clews – ces Américains rocambolesques et originaux – passent leur vie à restaurer le château, raconte-t-elle avec enthousiasme. Ils cherchent alors à recréer leur propre univers, notamment à travers un bestiaire fantastique qui peuple le château. Il s’agit là de l’œuvre d’Henry Clews » .

Très bien inspirés, les Clews créent un petit royaume plein de fantaisie et parfaitement intégré au paysage. « Pour la bâtisse et pour les remparts, ils ont utilisé les pierres rouges et vertes du massif de l’Estérel, précise Mathilde France. Au-delà des remparts, on a un jardin de deux hectares avec un côté de style français et un autre de style anglais. On a également un chemin de ronde qui mène jusqu’aux remparts, face à la mer. On a la sensation d’avoir les pieds dans l’eau » .

Un jardin aux 1000 recoins

Effectivement, cette forteresse au bord de la Méditerranée a quelque chose d’époustouflant. La preuve ? Les amoureux viennent s’y marier tandis que les marques de luxe y font poser leurs mannequins. Côté jardin aussi, le charme opère. Le site recèle 1000 recoins propices à la rêverie. « La façade et les jardins sont inscrits au patrimoine (…) On a des points d’eau, des points de fraîcheur, des sculptures, des décorations, des points de chute » , relève la responsable. Façonnés par Madame Clews, ces jardins se déclinent au pluriel. Le jardin vénitien, avec son ouverture directe sur la mer, et le jardin anglais, avec son bassin et son immense pin pluricentenaire, font leur effet. « On est dans un écrin de verdure romantique et apaisant, avec le bruit de l’eau continuel » .

Pour pouvoir déambuler dans les jardins, on paie seulement 4 euros, l’entrée. Toutefois, ce serait dommage de rater la visite guidée des jardins et du château, au prix modique de 7 euros. Attention, la château de la Napoule accueille de nombreux événements privés. Mieux vaut, donc, se renseigner à l’avance auprès de la Napoule Art Foundation.

play_arrow Le Château de la Napoule, un jardin d’art et d’amour Carnet de l'été - Nathalie Michet

L'équipe