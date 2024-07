AD

AD

La grande exposition de l’été a commencé samedi au Grimaldi Forum. Organisée en partenariat avec la TATE, « Turner, le sublime héritage » propose une scénographie sous forme de dialogue avec des artistes contemporains. À voir absolument, jusqu’au 1er septembre.

C’est une sortie culturelle immanquable à Monaco et sur la Côte d’Azur. Comme tous les étés, le Grimaldi Forum crée l’évènement en organisant une grande exposition provisoire consacrée à un artiste majeur. Après l’immense succès de l’expo Monet il y a un an, le centre de congrès de la Principauté devrait à nouveau attirer des foules de visiteurs. Et pour cause, l’édition 2024 met à l’honneur une vraie superstar de la peinture du 19e siècle : William Turner.

Un influenceur du 19ᵉᵐᵉ

« Turner, le sublime héritage » met en scène 80 toiles et œuvres sur papier de Turner issues de la collection de la TATE. Sur plus de 2000 m² la scénographie propose un dialogue entre le peintre britannique – spécialiste du ciel, de la mer et des paysages – et plusieurs artistes contemporains. Précurseur et maître de l’exploration de la lumière et de l’atmosphère, William Turner jouit d’une aura de pionnier à bien des égards. « Même si les impressionnistes ne se sont pas directement et ouvertement inspirés de lui, ils ont forcément vu ses tableaux. Je suis certaine que, d’une certaine façon, qu’il les a influencés » , s’enthousiasme Elizabeth Brooke, la commissaire de l’exposition, conservatrice principale de projets au sein de la TATE.

play_arrow Un été sublime à Monaco avec William Turner Elizabeth Brooke : "Je suis sûre que Turner a influencé les impressionnistes"

Un dialogue entre générations

Celle qui se présente comme « une connaisseuse intime » de Turner et de son œuvre souhaite proposer une approche novatrice. Elizabeth Brooke place ainsi le thème du sublime au centre d’une réflexion entre le travail de Turner et une trentaine d’œuvres d’artistes modernes ou contemporains centrées sur la représentation ou l’expérience du paysage.

Ici des milliers de photos d’éclipses solaires projetées par une grande boule à facettes (Katie Paterson, Totality, 2016). Là, le Cercle en ardoise de Richard Long (1979). Plus loin, des prises de vue aériennes montrant la fonte accélérée des glaciers (Olafur Eliasson, The Glacier Melt Series 1999-2016). Mais aussi, dans la dernière salle, une toile de Mark Rothko de 1969 posée en miroir des Trois Marines de Turner. « Grâce à ce dialogue, on se rend compte de l’impact de Turner dans le temps et de sa pertinence jusqu’à aujourd’hui » , souligne Elizabeth Brooke.

play_arrow Un été sublime à Monaco avec William Turner Elizabeth Brooke : "Nous abordons Turner sous de nouveaux aspects"

Une palette d’émotions

Si le réchauffement climatique n’était pas encore d’actualité à son époque, Turner n’en était pas moins un fin observateur des éléments. Ce virtuose de la lumière et des couleurs maniait une palette d’une infinie sensibilité. On passe ainsi de la douceur vaporeuse d’un crépuscule sur les canaux de Venise à la sombre menace d’une tempête en mer. « Son œuvre nous apprend beaucoup aussi sur sa personnalité. Il se consacrait entièrement à son art et peignait tous les jours, alors on ressent toutes les émotions qu’il a pu traverser. On réalise aussi que c’était un grand voyageur » , détaille la commissaire de l’exposition.

play_arrow Un été sublime à Monaco avec William Turner Elizabeth Brooke : "On ressent les émotions de Turner jour après jour"

Le Blue Rigi et Coneston

Pour ceux qui se demandent où attarder leur regard dans cette grande exposition, Elizabeth Turner a un conseil. Elle nous suggère deux pièces à ne pas rater. D’abord, Le Rigi bleu, lever de soleil (1842), accroché dans la salle des marines. « Non seulement c’est l’une des oeuvres les plus connues de Turner, explique la commissaire, mais en plus c’est une aquarelle très fragile. On ne peut la montrer que pendant 16 mois tous les deux ans à cause de l’exposition à la lumière » .

Ensuite, à titre purement personnel, Elizabeth Turner voue une affection particulière à un autre tableau. Il s’agit de la première toile de la scénographie au Grimaldi Forum. Matin dans les collines de Coniston (1798). « J’ai étudié ce tableau quand j’étais plus jeune et j’ai tout de suite ressenti quelque chose. C’est pour ça que je l’aime tant » , confie notre guide.

play_arrow Un été sublime à Monaco avec William Turner Elizabeth Brooke : "le Blue Rigie, c'est la pièce maîtresse"

Pour accéder au sublime de Turner et de ses héritiers, rendez-vous au Grimaldi Forum jusqu’au dimanche 1er septembre. L’établissement est ouvert tous les jours, de 10h à 20h, et jusqu’à 22h le jeudi. Attention à quelques restrictions le dimanche 21 juillet et les jeudi 29 et vendredi 30 août.

L'équipe