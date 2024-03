AD

A Mouans-Sartoux, commune du Pays de Grasse, les jardins du Musée International de la Parfumerie sont un conservatoire de plantes à parfum.

Au pied de la capitale mondiale du parfum, les Jardins du Musée International de la Parfumerie s’étendent sur 2,7 hectares. Installés au cœur des champs des plantes à parfum traditionnellement cultivées dans le Pays de Grasse, ils proposent une promenade parfumée parmi les champs de roses de mai, de jasmin, de lavandes, de violettes et tant d’autres. Ils offrent aux visiteurs un sentiment de bien-être et de sérénité et un moment suspendu de rêverie et de contemplation.

Parcours olfactif et activités culturelles

Tout au long d’un parcours olfactif, on découvre et sent ces espèces qui fournissent depuis des siècles les précieuses matières premières de la parfumerie. En parallèle, les Jardins du MIP font place aux champs de culture à l’ancienne entretenus le plus naturellement possible.

Conservatoire de plantes à parfum, le site est aussi un sanctuaire de biodiversité. Dans le cadre du partenariat signé par la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse avec la Ligue de Protection des Oiseaux, les Jardins du MIP se sont engagés dans une démarche de « Refuge LPO » afin de favoriser la vie sauvage sur le site. D’ailleurs, une « prairie aux papillons » sera inaugurée le samedi 27 avril.

En 2022, les Jardins du Musée International de la Parfumerie ont reçu le label « Jardin Remarquable ». Tout au long de l’année, ils proposent ateliers, animations et concerts et accueillent environ 35 000 visiteurs par an.

Dany Cuggia, jardinière et guide aux Jardins du MIP nous offre une visite guidée.

Les jardins du MIP, ilot de biodiversité et de verdure parfumée Dany Cuggia

