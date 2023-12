AD

Les pâtisseries Les Petits Galets ont trouvé leur écrin. Une première boutique a ouvert ses portes dans le Vieux-Nice.

Ils ont le nom, la forme et la couleur de l’emblème des plages de la Baie des Anges mais se dégustent à toute heure de la journée : Les Petits Galets sont de délicieuses pâtisseries. Réalisées à partir d’un financier, elles sont aromatisées avec différents parfums et enrobées d’un glaçage au chocolat blanc.

Les Petits Galets sont nés de l’imagination du pâtissier niçois Julien Layrisse. Celui-ci souhaitait réaliser une pâtisserie iconique pour Nice et la Côte d’Azur.

En novembre 2021, sa route croise celle de Fabien Zanini, entrepreneur dans l’âme. À l’été 2022, le projet prend forme avec l’ouverture du site de production à Drap. Le concept est officiellement lancé lors du Marché de Noël de Nice en décembre 2022.

Les deux co-fondateurs et associés viennent de franchir une nouvelle étape en ouvrant une première boutique dédiée au 8 rue Saint-Gaëtan, tout près du Cours Saleya.

Les Petits Galets se déclinent en plusieurs gammes : Provençale (confiture d’olive, fraise, citron de Menton et clémentine), Gourmande (chocolat, café, vanille et caramel beurre salé), Florale (fleur d’oranger, rose, lavande et jasmin), Alcoolisée (Rhum, Grand Marnier, poire, anis).

Fabien Zanini est dans « What’s up » au micro de Jean-Christophe Sanchez.

play_arrow Les Petits Galets, la gourmandise iconique de Nice Jean-Christophe Sanchez

