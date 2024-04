Les PFAS : comment cuisiner sans s’empoisonner ?

AD

Le scandale des PFAS

En quelques jours tout juste, le scandale des PFAS a explosé dans les médias et sur la toile. En cause notamment, la diffusion d’une vidéo intitulée « Toxic Bodies » de la jeune activiste Camille Etienne et Solal Moison. Ces polluants sont dits « éternels » dans la mesure où leur dégradation est quasi nulle dans l’environnement. Après cette mise en avant, le gouvernement français a mis sur pied un projet de loi. Il vise à interdire la fabrication, l’importation et l’exportation de “tout ustensile de cuisine” contenant des PFAS. De quoi provoquer une vive réaction de la part des fabricants et de leurs salariés.

Où se trouvent les PFAS ?

Les substances per et polyfluoroalkylées sont des composés chimiques omniprésents dans les produits du quotidien. Ainsi, on les retrouve dans la plupart des produits qui ont une propriété anti adhérente comme les poêles et les casseroles. Ils sont aussi utilisés dans certains emballages alimentaires ou les traitements anti-tâches et imperméabilisant des vêtements.

Côté cuisine, dès que l’on expose nos poêles et casseroles à la chaleur, les PFAS libèrent des composés chimiques dangereux à la fois dans nos aliments et dans notre environnement. Ce qui constitue un danger pour notre santé et celle de la planète.

Quelles alternatives utiliser dans nos cuisines ?

Inutile de jeter immédiatement vos batteries de cuisine. En revanche, si elles commencent à vieillir, pensez à explorer des solutions alternatives. C’est là que le problème se corse : il n’en existe pas tant que ça car bien souvent elles sont moins confortables d’utilisation que le Téflon.

La fonte, par exemple est très lourde même si c’est une alternative saine. On peut aussi miser sur l’acier inoxydable et dans une certaine mesure l’aluminium et le cuivre.

