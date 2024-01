Les tips naturels contre les maux de tête !

AD

Cap sur les remèdes naturels pour soulager les maux de tête ce mardi avec Charlotte Jacquet. Plusieurs solutions sont possibles pour apaiser une migraine.

Les Huiles Essentielles : vos alliées

Elles sont très intéressantes, et ce, à de nombreux égards à condition de bien les utiliser. Il est essentiel de les diluer dans une huile végétale avant de les appliquer sur la peau. Bien sûr, évitez tout contact avec les yeux. Et enfin, dernière règle d’or : il faut effectuer un test allergique dans le creux du coude 24h à 48h avant.

Concernant les maux de tête, vous pouvez tout à fait miser sur la menthe poivrée et la lavande vraie. Elles agissent en tant qu’antispasmodiques et analgésiques. La menthe poivrée stimule la circulation sanguine, la lavande vraie, elle, a des propriétés calmantes sur le système nerveux. Il suffit de diluer deux gouttes d’HE de menthe poivrée dans une huile végétale puis de masser vos tempes.

Pour la lavande vraie, vous pouvez appliquer 3 gouttes pures sur le front, les tempes et la nuque.

Une bonne hydratation et du froid pour soulager les maux de tête

C’est un geste simple : l’hydratation. On y pense pas mais le fait d’être déshydraté peut réduire le volume sanguin. C’est ce qui entraîne une diminution du flux sanguin vers le cerveau, provoquant des maux de tête. Si vous ovulez optimiser les effets en cas de premières douleurs à la tête n’hésitez pas à ajouter de la racine de gingembre dans l’eau car elle a une action similaire à celle de l’aspirine.

Coupez trois rondelles fines de gingembre et laissez infuser 20 minutes dans trois litres d’eau bouillante. Attention ne dépassez pas les trois tasses dans la journée.

Enfin, l’application du froid est une solution rapide. Le froid provoque la vasoconstriction des vaisseaux dilatés. En revanche cette astuce ne convient pas à tout le monde, et notamment aux personnes souffrant de troubles de la circulation.

