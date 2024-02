L’I.A : l’Intelligence de l’Amour pour un futur désirable

AD

Quand on parle de transition écologique et solidaire, on oublie parfois notre plus grand atout ! Alors que l’intelligence artificielle se déploie à toute vitesse, le bouleversement environnemental que nous traversons est l’occasion de rebattre les cartes de la condition humaine. Cap sur l’intelligence de l’amour pour redonner du sens à nos existences.

L’intelligence de l’amour pour une transition réussie

Evidemment, il ne s’agit pas simplement du sentiment amoureux. Il faut le comprendre au sens le plus large : c’est notre capacité à aimer, à s’aimer soi-même et à aimer l’autre et le vivant.

Premier conseil : apprendre à ne plus considérer l’amour de soi comme un acte d’égoïsme ! Au contraire, c’est un premier pas vers l’amélioration de notre intelligence émotionnelle. Cette intelligence qui nous permet aussi de sortir de l’isolement et du piège des réseaux sociaux pour nous reconnecter réellement aux autres.

Vivre à partir du coeur

Céline Brugioni vous suggère de prendre vos décisions à partir du coeur. Concrètement, vous pouvez vous demander à chaque fois qu’il faut choisir « Et si je n’avais pas peur, je ferai quoi ? » C’est ça vivre à partir du coeur, c’est être capable d’éloigner la peur pour s’engager dans une existence qui nous ressemble.

Lorsque l’être humain casse le cercle de la peur, il est naturellement dans l’empathie. Ainsi, en comprenant les expériences des autres, nous sommes plus enclins à agir pour résoudre les problèmes auxquels ils font face.

Enfin, l’amour peut aussi entraîner un changement de perspective. En aimant les générations futures et en ayant une vision à long terme, nous pouvons être motivés à prendre des mesures aujourd’hui avec des impacts positifs pour le futur.

