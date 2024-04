L’importance de se reconnecter à son enfant intérieur

AD

Pleins phares ce mercredi sur notre enfant intérieur avec Amélie Aura.

play_arrow Se reconnecter à son enfant intérieur Amélie Aura

Qu’est ce que l’enfant intérieur ?

Cette métaphore utilisée en psychologie englobe la partie de nous-même qui conserve les souvenirs, les émotions et les blessures de notre enfance. Il se forme dès notre plus jeune âge via les expériences ou encore nos interactions familiales et sociales. C’est aussi une représentation symbolique de notre innocence, de notre spontanéité et de notre créativité. Des parts qu’on a tendance à étouffer à l’âge adulte. Comprendre son enfant intérieur est essentiel pour favoriser le bien-être global puisqu’il peut porter les cicatrices émotionnelles des blessures ressenties pendant l’enfance.

Se reconnecter et s’apaiser

Pour en prendre soin, on peut s’appuyer sur différentes pratiques. De la pleine conscience, à la visualisation en passant par l’écriture. L’objectif est de parvenir à l’écouter et à lui apporter l’amour dont il a besoin pour évoluer sereinement. Amélie vous suggère d’imaginer votre corps traversé par une ligne médiane de la tête aux pieds. Dans la partie droite, se trouve votre enfant intérieur et dans la partie gauche, il y a vous, adulte. Ensuite, vous pouvez instaurer un dialogue entre les deux parties en vous tenant devant un miroir. Le « Vous » adulte s’adresse au « vous » enfant en le rassurant, en le complimentant..

