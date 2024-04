AD

AD

Les adeptes du Stade Nautique Rainier III retrouvent leurs habitudes à Monaco.

C’est un signe avant-coureur de l’arrivée de la belle saison. Le Stade Nautique a rouvert ses portes hier et pour près de six mois. Les résidents de la principauté et les visiteurs peuvent profiter du bassin olympique à ciel ouvert jusqu’au 13 octobre. Hier, notre reporter Flavie Veillas a rencontré plusieurs nageurs amateurs ravis de renouer avec leur quartier général.

play_arrow Le stade nautique Rainier III rouvre ses portes "J'avais hâte de revenir"

De multiples activités

En dehors des cours de natation, les équipes de la piscine proposent tout un éventail d’activités. On écoute le maître-nageur et chef de bassin, Aurélien Pierrejean.

play_arrow Le stade nautique Rainier III rouvre ses portes Aurélien Pierrejean - Maître nageur

Comptez entre 6 et 12 euros l’entrée pour les adultes et entre 4,50 et 9 euros pour les enfants. Notez que la piscine sera fermée durant les deux grands prix, les 100 ans de l’As Monaco et la Splash Party.

Grand Prix Historique : du jeudi 9 au dimanche 12 mai 2024 inclus

Grand Prix Automobile : du mardi 21 au lundi 27 mai 2024 inclus

100 ans de l’ASM : samedi 22 juin 2024

Splash Party : mercredi 26 juin 2024

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site de la mairie.

L'équipe