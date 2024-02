L’univers fascinant de Tintin, Hergé et Tchang s’expose à Nice

AD

Le Département des Alpes-Maritimes dédie une double exposition au plus célèbre héros de bande-dessinée et à son créateur.

Deux expositions mais un seul objectif : plonger dans l’univers fascinant de Hergé et son personnage Tintin. Deux salles, deux ambiances.

D’un côté, l’Espace culturel Lympia où l’installation « Hergé et l’art » nous entraîne sur les traces de l’auteur et dessinateur belge. On y découvre les multiples facettes du créateur de Tintin, ses influences et sa passion pour l’Art, de l’illustration à la bande dessinée en passant par la publicité, le dessin de presse et les arts plastiques.

De l’autre, le Musée des Arts Asiatiques explore le lien qui unit « Tintin et Tchang ». Ce personnage chinois, présent dans plusieurs albums des aventures de Tintin, est inspiré de l’amitié réelle entre deux artistes Tchang et Hergé.

Adrien Bossard, conservateur du Musée des Arts Asiatiques et de l’Espace Culturel Lympia nous présente cette double exposition réalisée en collaboration avec le Musée Hergé de Louvain-la-Neuve. Vous pouvez la découvrir librement jusqu’au 30 juin 2024.

