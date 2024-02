Maux de gorge : les remèdes naturels pour s’en débarrasser

AD

L’hiver est une saison propice aux maux de gorge. Le froid et les virus ont tendance à agresser nos voies respiratoires, ce qui va causer des douleurs au niveau de la gorge. Comment tirer profit des remèdes naturels ? Les explications de Charlotte Jacquet.

Les produits de la ruche et les huiles essentielles

Premier réflexe : la fameuse cuillère de miel et en particulier le miel de thym ou d’eucalyptus. Tous deux sont connus pour leurs propriétés antibactériennes et antiseptiques. Charlotte vous conseille de prendre d’abord une cuillère à café dans la bouche à laisser fondre lentement. Puis d’ajouter du miel à sa tisane pour booster les propriétés des plantes que vous avez sélectionnées. Côté produits de la ruche, on pense aussi au propolis bourré de propriétés antiseptiques et réparatrices. Pour les maux de gorge vous pouvez l’utiliser sous firme de spray ou de pastilles.

Pour celles et ceux qui préfèrent les huiles essentielles, cap sur l’HE de thym à thujanol, réputée pour son action anti-infectieuse. Vous pouvez l’appliquer en massage en diluant quelques gouttes dans de l’huile d’amande douce. Elle peut être apposée sur la nuque et la gorge.

Le bicarbonate, les compléments et les plantes

Autre allié précieux : le bicarbonate de soude alimentaire. Il faut le diluer dans de l’eau tiède pour un effectuer un gargarisme. Il agit comme un anti-inflammatoire et apaise les irritations de la gorge.

Au niveau des plantes, Charlotte recommande le marrube blanc pour ses propriétés antitussives et anti-infectieuses. Vous pouvez ajouter deux cuillères à thé de cette plante dans de l’eau bouillante, avant de laisser infuser puis de filtrer.

Enfin, l’alimentation est un pilier essentiel pour maintenir une bonne santé. Misez sur les vitamines et les minéraux au quotidien, en évitant au maximum le sucre raffiné. Si vous devez affronter un virus de l’hiver, il peut être intéressant de réaliser une cure de vitamine C. Elle aide à la cicatrisation des tissus enflammés et renforce le système immunitaire.

