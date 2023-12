AD

Vous faites peut-être partie de la team qui compte les jours avant Noël ! Alors en cette période où faire plaisir à ses proches est essentiel, comment trouver le cadeau idéal ? C’est ce qu’on va voir avec l’astrologie !

Mission Père Noël réussie grâce à l'astrologie Olya Mel

Quels critères faut-il prendre en compte ?

Les cadeaux symbolisent forcément le plaisir et le divertissement. C’est une sorte d’énergie enfantine qui se dégage à l’époque des fêtes de fin d’année. Si vous voulez viser dans le mile pour vos proches, vous pouvez vous appuyer sur l’astrologie. Plus particulièrement en prenant en compte le Signe de Soleil (signe astrologique) et le Signe de Vénus, qui symbolise le plaisir. Pour connaitre ce dernier il suffit de faire une recherche sur la toile en indiquant la date de naissance de la personne concernée et « Vénus ». En clair, il s’agit de synthétiser les informations des deux signes. Par exemple si votre moitié a son soleil en Taureau et Vénus en Capricorne, vous pourrez miser sur une idée qui plairait aux deux en trouvant des points communs.

Noël signe par signe

Olya Mel, astrologue, vous délivre quelques indices sur chacun des signes astrologiques. Ne vous reste qu’à trouver le signe de Vénus pour combiner ces informations.

Pour le Bélier, on met le paquet sur une activité qui allie dépassement de soi et vitesse. Le Taureau lui aime la qualité. Massages, soins et autres expériences gastronomiques sont conseillées. Pour le Gémeau, qui adore bouger et découvrir, vous pouvez miser à Noël sur une visite insolite ou un abonnement aux livres audio.

Le Cancer adore se ressourcer chez lui et apporte énormément d’attention à son intérieur. Alors objets de déco et carte cadeau dans une boutique spécialisée peuvent être très appréciés. Olya conseille de se tourner vers les jeux, les vêtements ou les accessoires qui attirent l’oeil pour combler le Lion. Pour faire plaisir à Vierge, la praticité prime. Mieux vaut demander à votre proche sa wish-list.

Le Balance est un vrai esthète, un amoureux de la beauté et du raffinement. L’art et la culture sont à privilégier. Si vous avez un Scorpion dans votre entourage, sachez que c’est un grand fan des challenges et de l’adrénaline !

Le Sagittaire adore l’exclusivité et la personnalisation. Découverte, invitation personnelle et objet personnalisé le combleront. Le Capricorne se ressource beaucoup en étant seul. Il aime la hauteur et la fraîcheur. On peut donc penser à un séjour en montagne, des outils rester dans sa bulle (casque avec annulation de bruit). Enfin, le Verseau est fan des gadgets, particulièrement ceux à l’allure futuriste.

